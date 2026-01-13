Не лотерея, а мастерство

Хоккеисты СКА второй раз за неделю обыграли «Ладу», одного из аутсайдеров Западной конференции чемпионата КХЛ. И снова с трудом. Если в Петербурге исход матча решился в овертайме (5:4), то в Тольятти, где команды встретились в понедельник, дело дошло до серии буллитов, и там мастерство проявил форвард петербуржцев Брендан Лайпсик, реализовавший две попытки и принесший команде победу — 4:3.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов признался после матча, что он добавил ему седых волос. И вспомнил примеры из НХЛ, где он много лет выступал за «Детройт Ред Уингз», один из самых успешных клубов. Когда дело доходило до игр с аутсайдерами, всегда победы давались большой ценой. Потому что командам из нижней части таблицы нечего терять. Они сражаются до «последнего патрона» или последней пропущенной шайбы. Это уже не слова Ларионова, а метафора для понимания особенности таких противостояний.

Армейцы снова, как и в Петербурге, сделали задел в счете, забросив в первом периоде две шайбы. Сначала отличился нападающий Марат Хайруллин, точно бросивший издали, а потом Матвей Поляков убежал от всех, воспользовавшись нерасторопностью соперников в средней зоне, и реализовал выход к воротам. Опытная и классная команда в таких случаях либо «сушит» игру, добивая соперников контратаками, либо делает счет еще более внушительным, чтобы тот уже не «поднял голову». Но СКА не ищет легких путей. Во втором периоде армейцы пропустили дважды — причем за две минуты. И «Лада» воспрянула духом, завела свои моторы, которые не всегда заводятся, когда речь идет об автомобиле, выпускающемся на заводе этого города.

Пришлось игрокам СКА снова искать пути к воротам соперника. И снова выходить вперед в счете. Это удалось в середине третьего периода благодаря действиям молодого форварда Никиты Недопекина, который «вылез» с шайбой из-за ворот и воткнул ее в сетку мимо вратаря и всех его доспехов, включая главное оружие — клюшку. Такие голы называются «с мясом». Но их ценность отнюдь не снижается по сравнению с красивыми. Тем более что для Недопекина это была первая шайба, заброшенная в КХЛ. Армейцы с трудом забили, зато легко пропустили, когда капитан команды Сергей Плотников нарушил правила и оставил своих партнеров в меньшинстве (причем он удалился второй раз за матч). «Лада» быстро реализовала преимущество в лишнего игрока.

Игра перешла в овертайм. Там соперники, действуя «три на три», голов друг другу не забили. Надежно сыграли вратари. Тем не менее на серию буллитов, которая была назначена при ничейном счете 3:3, тренеры СКА выпустили вместо голкипера Сергея Иванова, проведшего на льду 65 минут, Артемия Плешкова. Тот пропустил шайбу от нападающего «Лады» Андрея Чивилева, который выполнял первую попытку. Но потом закрыл ворота «на замок». А канадский форвард СКА Брендан Лайпсик забил и с первого раза, и со второго, когда соперники пошли исполнять буллиты «по новой». В итоге именно он принес петербуржцам два очка.

Игорь Ларионов, отвечая после матча на вопрос: «Буллиты — это мастерство или везение, удача, лотерея?», сказал, что, конечно, мастерство. «Мы не в Лас-Вегасе, не разыгрываем какие-то вещи»,— объяснил тренер СКА. Кто владеет мастерством, сохраняет спокойствие и хладнокровие, тот и забивает голы, добавил он. Или оберегает от них свои ворота — это касается вратарей. Ларионов похвалил своих игроков за то, что они пришли в себя и провели хороший матч после сокрушительного поражения в Магнитогорске, где СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:5. Тренер сказал, что хоккеисты в хорошем настроении возвращаются в Петербург, где их ждет следующая дуэль.

Она состоится 14 января: армейцы сыграют на «СКА Арене» против «Шанхайских драконов». В этом клубе непонятная ситуация с главным тренером Жераром Галланом. Он не руководил своей командой в пяти последних матчах по состоянию здоровья — канадца заменял на тренерском мостике ассистент Майк Келли. Инсайдеры говорят, что Галлан заболел серьезно, улетел лечиться в Канаду и до конца сезона не вернется. Китайский клуб, базирующийся в Петербурге, до сегодняшнего дня ситуацию никак не комментировал. Хотя в своем Telegram-канале обычно обсуждает каждую мелочь, вплоть до того, кто болеет за команду на трибунах. Наверное, руководство решает, кому доверить в этой ситуации тренерский штурвал. Пока «драконы» занимают девятое место в Западной конференции КХЛ, отставая от СКА на восемь очков и сыграв на матч больше. Армейский клуб идет на седьмом, опережая на два очка московский «Спартак».

Кирилл Легков