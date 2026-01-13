Два промышленных объекта повреждены при атаке беспилотников на Таганрог

В результате ночной атаки БПЛА в Таганроге были повреждены промышленные объекты, а также жилые дома и инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Подробностей он не привел.

Глава города Светлана Камбулова позднее уточнила, что повреждены два промышленных предприятия.

Всего над городом, а также над Красносулинским районом средства ПВО сбили семь беспилотников. Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории региона. Во всех школах и детских садах города 13 января действует режим свободного посещения.