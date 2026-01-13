Кабмин Башкирии планирует продлить мораторий на слушания при застройке

Министерство строительства и архитектуры Башкирии представило для общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект постановления правительства о продлении моратория на публичные слушания при градостроительной деятельности. Документ опубликован сегодня на официальном портале республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 2022 года в Башкирии действовал особый порядок согласования и утверждения градостроительной документации, позволяющий застройщикам и заинтересованным лицам не проводить публичные слушания и общественные обсуждения при изменениях в генплан городов и муниципалитетов, утверждении и корректировке проектов планировки и межевания территории, а также правил землепользования и застройки.

Мораторий на учет мнения граждан не касается лишь случаев, когда изменения в градостроительную документацию вводятся из-за строительства объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В 2023 и 2024 году правительство Башкирии вновь принимало постановления «Об особенностях градостроительной деятельности». В частности, летом 2023 года с просьбой продлить мораторий на год обратился владелец группы строительных компаний «Агидель-Инвестстрой», депутат горсовета Уфы Филюс Ишбулатов.

В прошлом январе принято аналогичное постановление о необязательных слушаниях в 2025 году.

Общественные обсуждения и экспертиза нового акта кабмина продлятся до 20 января.

Идэль Гумеров