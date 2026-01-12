Белгородская область за сутки подверглась атакам 29 БПЛА; есть последствия

За минувшие сутки ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 14 боеприпасов и 29 беспилотников. Никто не пострадал, однако были повреждены две квартиры и два частных дома, а также два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Грайворонский округ подвергся атакам с применением четырех боеприпасов и восьми дронов. В селе Глотово пострадала машина, в поселке Чапаевском — две квартиры в многоэтажном доме.

В Краснояружском округе установлены последствия атак с помощью десяти боеприпасов и 15 БПЛА. В селе Репяховка получил разрушения частный дом, в селе Теребрено — хозпостройка и частный дом.

В утреннем обращении Вячеслав Гладков назвал прошедшие праздники напряженными, в первую очередь для военных и энергетиков. 9 января ВСУ атаковали ракетами объекты коммунальной инфраструктуры, из-за которых без света, воды и тепла остались около 600 тыс. жителей региона. После этого губернатор заявил о наступлении «крайне тяжелого периода».

