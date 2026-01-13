В Башкирии возбудили уголовное дело из-за нападения рыси на школьницу

Бирский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту нападения рыси на школьницу в спортивном детском лагере «Уфимский сокол».

Как сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, информацию о нападении дикого животного на 13-летнюю школьницу выявили в социальных медиа. Пострадавшей оказывается медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, пациентку с небольшой укушенной раной на лице доставили в Благовещенскую центральную районную больницу, где ей и провели первый этап профилактики бешенства. Затем в травмпункте Республиканской детской клинической больницы ей сделали вторую прививку и отправили на амбулаторное лечение.

Майя Иванова