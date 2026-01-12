Укушенная рысью школьница лечится амбулаторно

Школьница, которую на территории спортивного центра «Уфимский сокол» в Благовещенском районе укусила рысь, находится на амбулаторном лечении, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Пациентку с небольшой укушенной раной на лице доставили в Благовещенскую центральную районную больницу, где ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. Затем ее направили в травмпункт Республиканской детской клинической больницы.

Школьнице сделали вторую прививку и направили на амбулаторное лечение.

Как сообщает «Башинформ», животное вело себя нехарактерно, свободно передвигалось по территории днем и, предположительно, напало на собаку. Для отлова рыси на место выехал государственный охотничий инспектор, ветеринары, сотрудники райотдела полиции и представитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Через некоторое время рысь умерла. Специалисты полагают, что причиной гибели, как и неадекватного поведения хищника, стало заболевания бешенством.

