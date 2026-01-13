Власти Ставрополья снизили рост тарифов ЖКХ с 22% до 16%

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что власти подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2026 году не на рекомендованные 22%, а на 16%. Он сделал это заявление на прямой линии, подчеркнув, что регион субсидировал тарифы на 2 млрд руб., чтобы смягчить нагрузку на жителей. Власти заложили аналогичные субсидии и на 2027 год.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Региональные власти корректируют тарифы после федеральных рекомендаций. Правительство России утвердило предельный индекс в 22% для Ставрополья с 1 октября 2026 года из-за повышения НДС с 20% до 22%, инфляции и переноса индексации с июля на октябрь. Региональная тарифная комиссия (РТК) объясняет высокий потолок эффектом низкой базы: долгие годы тарифы сдерживали ниже инфляции. Износ коммунальных сетей достигает 86%, и рост тарифов помогает остановить деградацию инфраструктуры. Другая проблема — низкие зарплаты в сфере ЖКХ, из-за чего уже произошел массовый отток кадров. Коммунальщики получают в разы меньше, чем их коллеги на производстве, и этот разрыв необходимо сократить.

Владимир Владимиров отметил, что потребительские тарифы не покрывают инвестиции в отрасль. Деньги на развитие приходят из федерального бюджета через программы модернизации и инвесткредиты. В 2025 году Ставрополье вложило в ЖКХ 12 млрд руб., а в 2026 году планирует 17–19 млрд руб. Конечная сумма зависит от переговоров с федеральным центром.

Конкретные тарифы уже действуют с января 2026 года. Газ подорожал на 1,6%: 8,83 руб./куб. м для приготовления пищи и 8,7 руб./куб. м для отопления. Электроэнергия выросла на 1,5–1,6%: первый диапазон — 7,10 руб./кВт.ч до 3900 кВт.ч/мес, второй — 7,89 руб./кВт.ч до 6000 кВт.ч, третий — 12,64 руб./кВт.ч. Теплоэнергия увеличилась на 1,6%: 3327,55 руб./Гкал в Ставрополе, 4006,77 руб./Гкал у Крайтеплоэнерго. Эти цифры действуют до октября 2026 года.

Станислав Маслаков