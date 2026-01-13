Форвард «Монреаля» Демидов впервые в карьере сделал ассистентский хет-трик в НХЛ

«Монреаль Канадиенс» со счетом 6:3 обыграл «Ванкувер Кэнакс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов отличился тремя результативными передачами и был признан третьей звездой встречи.

В составе победителей шайбы забросили Ноа Добсон, Майкл Мэтсон, Юрай Слафковски и Оливер Капанен, дубль на счету Уильяма Каррье. У проигравших отличились Элиас Петтерссон, Эвандер Кейн и Макс Сассон.

Всего в этом сезоне Иван Демидов набрал 39 очков (10 шайб+29 передач) в 46 матчах. Он лидирует в снайперской гонке новичков.

В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду уступил «Сиэтл Кракен» — 2:4. Нападающий хозяев Артемий Панарин отличился голевым пасом и набрал 600-е очко (202+398) за клуб. До этой отметки он добрался быстрее всех в истории клуба — за 476 матчей.

Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров набрал очки в десятом матче подряд. В гостевой встрече против «Филадельфия Флайерс» он забил гол и отдал результативный пас. Его команда одержала победу со счетом 1:5.

Таисия Орлова