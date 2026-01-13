Власти Ставрополья удвоят курортный налог в 2026 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил на пресс-конференции, что власти вдвое повысят ставку курортного налога в 2026 году. Они планируют собрать с него 2 млрд руб. Часть средств пойдет на туристическую инфраструктуру — модернизацию водоснабжения, благоустройство территорий и другие нужды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«В 2026 году мы увеличим туристический налог в 2 раза. Часть этих средств пойдет на содержание туристической инфраструктуры — модернизацию водоснабжения, благоустройство территорий и другие направления»,— сказал глава региона.

Налог уже распространили на все территории края. Каждый месяц растет число гостиничных номеров, с которых его платят. Губернатор отметил успехи 2025 года: в Железноводске отремонтировали Каскадную лестницу, в Кисловодске обновили Курортный бульвар и входную группу национального парка, в Пятигорске поддержали Новопятигорское озеро, а в Ставрополе установили новогоднюю иллюминацию.

В 2026 году власти выделят 20% поступлений на развитие туризма. Они обновят центральную площадь в Ессентуках. Продолжат благоустраивать Комсомольский парк и Старое озеро в Пятигорске. Также приведут в порядок территорию вокруг нового конгресс-холла в Кисловодске. Эти проекты напрямую улучшат отдых туристов и повысят привлекательность края.

К 2025 году 25 из 33 муниципалитетов подали заявки на применение курортного налога. В Ставропольском крае с 1 января 2026 года ставка составит 2% от дохода отелей и хостелов. Она вырастет на 1% ежегодно и достигнет 5% к 2029 году. По оценкам, в первый год город получит 20 млн руб. Это дополнит краевой сбор, который уже действует на основных курортах.

Повышение ставки решает бюджетные проблемы. Туризм приносит краю значительные доходы, но инфраструктура изнашивается. В 2025 году поток туристов вырос, особенно в КМВ. Средства от налога идут в целевой фонд, как требует закон.

Регион активно развивает туризм. В 2026 году география налога расширится. Ставрополь присоединится к курортным зонам. Параллельно власти привлекают инвестиции в отели и санатории. Владимир Владимиров координирует это с федеральным центром. По итогам 2025 года число номеров с налогом увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Край рассчитывает на 2 млрд руб., чтобы профинансировать приоритетные проекты.

Станислав Маслаков