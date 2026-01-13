СФР изменил условия назначения единого пособия в Ставрополье

Отделение СФР по Ставропольскому краю с нового года ввело новые условия назначения единого пособия для семей с детьми, сообщает ведомство.

При оформлении выплаты ведомство больше не учитывает материальные выплаты от работодателей при рождении и усыновлении ребенка, а также ежемесячную финансовую помощь при лишении жилья и другого имущества для жителей Курской области.

Главное нововведение касается требований к доходам. Теперь заработок трудоспособных членов семьи должен составлять не менее 8 МРОТ за расчетный период 12 месяцев. В 2026 году эта сумма равна 216 744 руб.

«При определении необходимого минимального дохода, кроме заработной платы, доходов от предпринимательской и иной деятельности, будет учитываться также пособие по временной нетрудоспособности. Если у граждан есть объективные причины отсутствия доходов, то такой лимит может быть уменьшен»,— прокомментировала управляющий Отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности признаются уважительной причиной наличия доходов меньше 8 МРОТ.

С 1 марта 2026 года изменится порядок учета алиментов при оценке доходов семьи. Если отсутствует судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, при расчете доходов алименты будут учитываться в пропорции от среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе.

При наличии судебного решения об алиментах в доход семьи будут засчитываться только фактически перечисляемые суммы, указанные в заявлении о назначении единого пособия.

Единое пособие представляет собой адресную выплату для семей, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека при проведении комплексной оценки нуждаемости. С начала года в связи с увеличением прожиточного минимума вырос и размер единого пособия.

Тат Гаспарян