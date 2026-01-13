Господдержка АПК Курской области в 2026 году составит не меньше 2,1 млрд

2,1 млрд руб. планирует выделить государство на поддержку агропромышленного комплекса Курской области в 2025 году, сообщила на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Наталья Гончарова. По ее словам, речь идет о предварительной цифре.

«Эта сумма будет постепенно увеличиваться»,— предупредила госпожа Гончарова. В прошлом году государство выделило курскому АПК 6,8 млрд руб.

На сегодня область заключила 11 финансовых соглашений. 1,7 млрд руб. регион должен получить в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия», 196,8 млн предполагается выделить на мелиорацию, 115,6 млн — на селекцию и генетику, 69,6 млн — на комплексное развитие сельских территорий, 32,5 млн — на подготовку кадров.

Планируется, что предприятия отрасли получат 28,3 млрд руб. краткосрочных и 4,9 млрд инвестиционных льготных кредитов.

Продолжится и поддержка аграриев, пострадавших от ВСУ. Прежде всего, речь идет о компенсации убытков из-за неубранных летом и осенью 2024 года посевов, а также пострадавших садов, поврежденной техники и т.д.

«В прошлом году мы завершили сбор информации, и после проверки она будет направлена в Минсельхоз России»,— рассказала чиновница.

Юрий Голубь