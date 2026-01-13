На Кубани в восьми муниципалитетах из-за непогоды отменены школьные занятия

В Краснодаре и Сочи, а также в шести сельских муниципалитетах Кубани прекращены уроки в общеобразовательных школах или отменен подвоз учеников школьными автобусами, сообщает оперативный штаб края. Меры принимаются для обеспечения безопасности детей во время сильных снегопадов и гололеда на дорогах. Всего ограничения работы затронули 69 учебных заведений.

В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий сильных дождей и снегопадов, обрушившихся на регион в начале недели. Для расчистки краевых дорог задействовано 350 единиц техники, за сутки израсходовано 7 тыс. тонн реагентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Между тем деятельность коммунальных и аварийных служб попала в поле зрения прокуратуры: надзорное ведомство проводит проверку в связи с их ненадлежащей работой во время снегопадов. Прокуратура выясняет, насколько своевременно и качественно организована уборка снега на автомобильных дорогах и внутридворовых территориях. Ответственные должностные лица вызваны для дачи пояснений и объявления им предостережений о недопустимости нарушения закона, сообщает прокуратура Кубани.

Анна Перова, Краснодар