Владимир Владимиров: Население Ставропольской агломерации достигло 1 млн человек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил на пресс-конференции, что население Ставропольской агломерации достигло миллиона человек. Корреспондент «СвоёТВ» спросил его на пресс-конференции о приоритетах в развитии водоснабжения. Владимир Владимиров отметил устаревшую инфраструктуру, построенную в 1970-х годах, которая не справляется с ростом агломераций.

Глава края назвал очистные сооружения в Дивном и Ипатовском округе самыми сложными объектами. Модернизация этих сооружений обеспечит стабильное водоснабжение местных жителей. Ставропольская и Кавминводская агломерации активно развиваются. Население Ставрополя приближается к 700 тыс. человек, а Михайловска превысило 238 тыс., и это не считая прочих населенных пунктов Шпаковского округа. Губернатор подчеркнул необходимость дополнительно подавать 200 тыс. кубометров воды в сутки. Будущие новые индустриальные парки между Ставрополем и Михайловском потребуют больших объемов воды. Краевые программы решают текущие проблемы и обеспечивают опережающее развитие территорий.

Владимир Владимиров провел совещание по 39 проектам модернизации водоснабжения в Ставропольской и Кавминводской агломерациях. Эти проекты улучшат качество воды для почти 2 млн человек, включая туристов. За пять лет водоснабжение уже улучшили для 400 тыс. жителей.

Ключевые работы включают новые водозаборные сооружения на Сенгилеевском водохранилище и разработку Малкинского месторождения в Кировском округе. В 2024 году утвердили программу на 70 млрд рублей с 24 мероприятиями до 2030 года. Деньги идут из федеральных, краевых бюджетов.

В 2025 году стартовало строительство трех объектов в Ставрополе. Водопровод от конноспортивной школы по Шпаковской закольцует сети в густонаселенном районе. Новая насосная станция на Сенгилеевском водозаборе повысит надежность подачи воды в Ставрополь, Михайловск и 13 сел Шпаковского и Грачевского округов. В 2026 году на ЖКХ выделят свыше 12 млрд рублей. Износ сетей сейчас достигает 86%, но программа преодолеет инфраструктурные ограничения полувековой давности. Губернатор закрепил персональную ответственность за сроки за главами и министрами.

