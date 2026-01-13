Посла Польши вызвали в МИД 12 января после задержания археолога Бутягина

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский был вызван в МИД 12 января. Ему выразили решительный протест из-за задержания российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Краевскому указано, что обвинения киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в неотъемлемой части Российской Федерации — Республике Крым»,— уточнили в министерстве.

Дипломату также пояснили, что Александр Бутягин уже несколько десятилетий занимается исследованиями на Керченском полуострове. Во время работы он получал все необходимые разрешения на раскопки от компетентных органов, а до 2014 года — от властей Украины. Все находки перевозили в Восточно-Крымский музей-заповедник, добавили в ведомстве.

Россия требует немедленного освобождения археолога и отказа от его экстрадиции на Украину, заключили в МИДе.

Александр Бутягин задержан в Польше 4 декабря. По версии украинской стороны, ущерб во время его раскопок в Крыму составил сотни миллионов рублей. Накануне окружной суд Варшавы продлил арест археологу до 4 марта. Господин Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья в Эрмитаже.