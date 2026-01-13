Ставропольский губернатор рассказал, когда прекратятся перебои с теплом и светом

Жители Кисловодска подняли вопросы коммунальных сбоев на прямой линии губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 13 января 2026 года. Глава региона рассказал, как будут решать проблемы с теплоснабжением в городе-курорте. Ранее власти анонсировали строительство двух новых котельных, чтобы устранить хронические аварии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кисловодчане жалуются на частые перебои с отоплением из-за износа сетей, который превысил 70 процентов. В начале января 2026 года котел №2 на котельной по улице Минеральная, 25 вышел из строя, оставшегося оборудования не хватило для всех домов. Мэр Евгений Моисеев сообщил, что «Теплоэнерго» запланировало капитальный ремонт с заменой агрегатов, торги стартуют в январе.

Дополнительно упало давление теплоносителя от котельной на Набережной, 1. Такие инциденты затронули 20 улиц, включая Седлогорскую, 95, где устраняли утечку в центральном тепловом пункте. Рост туристов и новых апарт-отелей усилил нагрузку на систему, не рассчитанную на пиковые объемы потребления.

Электричество отключали в новогодние праздники по всему краю из-за сильного снегопада и налипания мокрого снега на ЛЭП. Ветхие сети в Ставрополье постепенно включают в инвестпрограммы энергокомпаний, программа модернизации уже работает. Жители юго-западного района Ставрополя, Михайловска и станицы Подгорной отметили поломки бытовой техники от скачков напряжения.

Владимир Владимиров дал поручения главам муниципалитетов и энергетикам: разобраться в причинах, подготовить планы обновления инфраструктуры и взять ситуацию под контроль. Губернатор Ставрополья подчеркивает, что модернизация энергосетей и систем водоснабжения станет приоритетом, чтобы избежать повторений в курортный сезон.

Станислав Маслаков