СКР: причиной крушения Ан-24 «Ангары» в Приамурье стала низкая высота полета

Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара», потерпевший крушение в Тынде (Амурская область) в июле 2025 года, летел на 500 м ниже безопасного уровня из-за ошибки экипажа. Об этом заявил руководитель отдела криминалистики Восточного МСУТ СКР Станислав Асташенко на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, экипаж из-за ливня и облачности на высоте от 200 до 600 м не смог визуально наблюдать землю при заходе на посадку. «В результате самолет задел кроны деревьев на холме, затем разрушился, сгорел»,— уточнил господин Асташенко (цитата по «РИА Новости»).

По версии следствия, во время полета воздушное судно находилось в технически исправном состоянии. Кроме того, погодные условия позволяли безопасную посадку, считают правоохранители. При этом экипаж полагал, что самолет летит на высоте над уровнем взлетно-посадочной полосы аэродрома, однако в действительности данные показывали высоту над уровнем моря.

Как писал «Ъ-Сибирь», при крушении Ан-24 погибли все 48 человек, находившихся на борту. Уголовное дело было возбуждено о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. После трагедии Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара» на обслуживание авиатехники.

Александра Стрелкова