МИД Эстонии: Евросоюз начала работу над 20-м пакетом санкций против России

После одобрения 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз начал разработку нового, 20-го по счету, перечня ограничений в отношении Москвы. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

20-й пакет будет включать санкции против крупнейших энергетических компаний России, уточняется на сайте ведомства. Он также коснется «третьих стран», которые помогают РФ обходить введенные ранее ограничения.

19-й пакет санкций охватывает сделки с российскими нефтяными компаниями («Роснефть» и «Газпром нефть») и китайскими фирмами, обеспечивающими поставки топлива из РФ (два нефтеперерабатывающих завода и нефтетрейдера). Также ограничения вводятся в отношении так называемого теневого флота России (перечень расширен еще на 117 позиций). Под санкции попал ключевой поставщик судов ЛУКОЙЛа Litasco Middle East DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов. В список включены и морские регистры, которые позволяют российским судам проходить «под чужим флагом».

Под санкциями оказались разработчик стейблкойна А7А5, его киргизский эмитент и оператор платформы, на которой монета торгуется. По данным ЕС, криптовалюта создана при господдержке России. Ограничения коснулись еще пяти российских банков — Истина, Земский банк, Абсолют Банк, МТС Банк и Альфа-Банк. Запрет на операции введен в отношении Российской национальной системы платежных карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП).