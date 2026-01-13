На Крещение в Новосибирске обустроят пять купелей

Крещенские купания в Новосибирске будут организованы в протоке реки Оби в микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе, в микрорайоне Затон в Ленинском районе, на пляже «Бумеранг» в Советском районе, на озере Жемчужина Сибири в Центральном округе и озере Спартак в Калининском районе. Об этом стало известно на оперативном совещании с участием мэра Максима Кудрявцева.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Ожидается сильное похолодание, организовать работу купелей нужно в соответствии с прогнозом погоды»,— отметил градоначальник.

Год назад в крещенские купели окунулись 16,3 тыс. новосибирцев, в 2024-м — чуть более 11 тыс. человек. Самой посещаемой стала купель на пляже «Бумеранг» — в нее вошли 5,4 тыс. участников обряда.

Михаил Кичанов