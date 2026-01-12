Сеть OBI в России сменит название на «DOM Лента»

Сеть магазинов товаров для дома OBI в России сменит название на «DOM Лента», сообщила компания. Российское подразделение было «дочкой» немецкой OBI GmbH, в 2022 году зарубежный собственник вышел из бизнеса.

«Мы обновляемся. OBI скоро станет DOM Лента»,— следует из сообщения на сайте компании.

О том, что OBI может сменить название, в сентябре сообщал «Ъ» со ссылкой на источники. Они уточняли, что компания планирует развивать OBI как суббренд продуктовой сети «Лента». Компания OBI начала работать в России в 2003 году. Это один из крупнейших профильных ритейлеров в России. В стране насчитывается 25 гипермаркетов в 11 городах.

Весной 2025 года по 25% в основных юрлицах российского OBI получило ООО «Гермес» предпринимателя Владимира Захватошина. В июне ФАС согласовала покупку компанией еще 65% в этих структурах. На рынке «Гермес» связывали с «Севергрупп» Алексея Мордашова. В его портфель входит сеть «Лента».

