В Красноярском крае возбуждено дело о незаконном содержании сокола
СКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Канска, которая подозревается в незаконном содержании и продаже (ч. 2 ст. 258.1 УК РФ) сокола-сапсана, занесенного в Красную книгу России.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2025 года фигурантка дела содержала сокола в своей квартире в микрорайоне Радужном. В октябре она разместила в интернете объявление о продаже краснокнижной птицы.
Противоправные действия подозреваемой были пресечены полицией, отметили в СКР.