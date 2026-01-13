Жерар Галлан покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс»

Канадец Жерар Галлан покинул пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост»,— заявил специалист. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Майк Келли, который ранее работал ассистентом Жерара Галлана.

Канадец подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс» в августе 2025 года. В 43 матчах клуб набрал 43 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

В 2018 году в качестве главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан вышел в финал розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда же он стал обладателем награды Jack Adams Award, ежегодно вручаемой лучшему тренеру НХЛ. Также Галлан руководил «Колумбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2021 году он был назначен главным тренером сборной Канады. Под его руководством национальная команда в 27-й раз в своей истории завоевала золото чемпионата мира.

Таисия Орлова