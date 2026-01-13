Травмы от пиротехники за каникулы в Нижегородской области получили 16 человек

За новогодние праздники в Нижегородской области травмы от пиротехники получили 16 человек, включая девять детей. Семь человек были госпитализированы, сообщили в региональном минздраве 13 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Всего за праздники, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, скорая помощь совершила 29 тыс. выездов по заявкам граждан. Больше всего вызовов пришлось на 1, 2, 3 и 5 января. Ежесуточно в регионе работало около 220 бригад скорой помощи.

Как писал «Ъ-Приволжье», в новогоднюю ночь за скорой медпомощью обратились 390 нижегородцев. Четыре случая были связаны с отравлением детей алкоголем.

Галина Шамберина