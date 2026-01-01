В новогоднюю ночь в Нижегородской области алкоголем отравились четверо детей

В Нижегородской области в новогоднюю ночь четверо детей в возрасте от трех до 16 лет отравились алкоголем. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его данным, в Нижнем Новгороде бригады скорой помощи доставили в стационары 15 детей. Скорую помощь к детям чаще всего вызывали по поводу ОРВИ. Одна из пострадавших получила ушиб глазного яблока из-за неосторожного обращения с хлопушкой.

В целом по области за новогоднюю ночь за скорой медпомощью обратились 390 нижегородцев. В 49 случаях ситуация разрешилась до приезда врачей.

Чаще всего у взрослых обострялись болезни желудочно-кишечного тракта из-за переедания. Десяти нижегородцам

понадобилась помощь врачей из-за чрезмерного употребления алкоголя. У 50 человек обострились заболевания сердца, зафиксировано пять случаев инсульта.

Андрей Репин