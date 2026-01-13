Цены на автомобили раскручивают обороты

Рост цен на автомобили продолжится. Около 30 производителей в новом году уже успели пересмотреть прайсы. Дилеры уверяют, что скидок и акций для привлечения клиентов больше не будет. Однако купить новую машину дешевле все еще можно, так как цены готовы снижать премиальные бренды. Тему продолжит Юлия Савина.

С начала января машины подорожали на 2-3%. Популярные модели Chery, Tenet, Geely и Haval прибавили до 100 тыс. руб., Rox, Avatr и Exlantix — до 150 тыс. руб., GAC — до 0,5 млн руб. Подорожала линейка АвтоВАЗа и УАЗа: цены на отечественные автомобили выросли примерно на 50 тыс. руб. Ресурсов на скидки салонов просто нет, констатировал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По его словам, даже несвежие стоки распродавать станут с наценкой: «Производители зарабатывают на автомобиле в среднем до 10%, дилеры — где-то от 5% до 6%. Ставка НДС в этом году составит 22%. Вторая история: как известно, с 1 января утильсбор для юрлиц еще повысился, в среднем примерно на 3-5% и больше. Поэтому, безусловно, мы увидим, что автомобили будут дорожать, но, наверное, все-таки не очень значительно. В первую очередь потому, что сам рынок не такой уж активный. Если мы посмотрим на 2025-й, то увидим, что всплеск какой-то покупательской активности случился только в конце года».

По данным агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в 2025-м сократились на 15,6%, до 1,326 млн штук. При том что в 2024 году рынок показал рост почти на 50%. На спрос оказали влияние, в частности, заградительные ставки по кредитам: более 60% новых машин покупают, привлекая средства банков. Средняя стоимость нового авто в России превышает 3,5 млн руб. А если речь идет о более дорогом сегменте, то покупателя привлекают не ценой, заметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Как только мы ушли в эти цены — 5-9 млн руб., продажи многих автомобилей очень сильно просели. Потому что в этот сегмент устремились покупатели, которым вдруг оказался недоступен настоящий премиум, либо те, кто с более низкого ценового сегмента пытались дотянуться до люксовых брендов. Те же, кто, имея деньги, сознательно переходили на эти марки, просто уже ими "наелись". Потому что эти производители, в отличие от традиционного, например, немецкого премиума, предлагают очень мало обновлений. Год прошел — ничего нового, какая-то одна версия. Если вы посмотрите на BMW, Mercedes-Benz, Audi или Bentley, то там миллион комплектаций и вариаций, выходят какие-то специальные версии».

Перед повышением утильсбора для физлиц в декабре автолюбители пытались по старым ставкам привезти из Южной Кореи, Китая и Германии мощные машины с небольшим пробегом. Сейчас выгодно можно купить новые, констатирует автор проекта Avtorevizorro Кирилл Чернов: «Они сколько стоили, столько сейчас и стоят. С учетом курса и особенно с учетом того, что спрос со стороны России полностью исчез, стоимость машин в Южной Корее и Германии существенно упала. Соответственно, изменилась закупочная цена, плюс идет оптимизация таможенных пошлин через соседние государства. Таким образом даже с учетом коммерческого утилизационного сбора цены либо не поменялись, либо на какие-то модели они даже стали более интересными. До его введения новый BMW X5 обходился в районе 13 млн руб. Сейчас можно найти автомобили, которые стоят 12 млн руб.».

Начало года уже ознаменовалось антирекордом — рождественская неделя показала самый низкий недельный объем продаж за последний год. «Черным» для дилеров, скорее всего, станет весь первый квартал, прогнозируют эксперты.

