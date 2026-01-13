«Ведомости»: эксперимент по оргнабору иностранцев на работу затронет 87 субъектов

С 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года в России запустят эксперимент по организованному набору иностранцев и лиц без гражданства на работу. Он будет действовать во всех субъектах России, кроме Москвы и Московской области. Отвечать за оргнабор будет МВД, пишут «Ведомости».

Из поправок в закон, с которыми ознакомилось издание, следует, что эксперимент предусматривает введение реестров работодателей и иностранных работников. Их учетные записи будут действовать не более года. Участники оргнабора также получат идентификационные карты. Визовые мигранты могут находиться в России, пока действует их виза. Безвизовые — пока действительна их учетная запись в реестре иностранных работников (РИР).

Допустимую долю иностранных работников для найма в рамках эксперимента будет определять правительство. На территории проведения эксперимента запрещены альтернативные способы привлечения иностранцев на работу.

Мигранта могут исключить из РИРа в двух случаях: за работу на иной должности, у другого работодателя или вне своего региона; либо при потере контакта работодателя с работником более, чем на три рабочих дня. В последнем случае мигранта включат в реестр контролируемых лиц, выйти из которого можно при наличии уважительной причины отсутствия.

За иностранного работника в бюджет субъекта в виде фиксированного аванса в размере 1,2 тыс. руб. будет ежемесячно поступать НДФЛ. Если мигрант работает в организации или у индивидуального предпринимателя — НДФЛ будет перечислять налоговый агент. Если у физического лица — сам работник.

Сумму аванса будут индексировать в зависимости от региональных коэффициентов. Если на иждивении иностранного работника в РФ живут члены его семьи, то платеж увеличивается. Доплата будет рассчитана как половина суммы аванса, умноженная на количество иждивенцев. В случае неуплаты НДФЛ работнику грозит сокращение срока пребывания в России.