В Удмуртии подписали указ о круглогодичном призыве в армию в 2026 году

30 декабря был подписан указ главы Удмуртии о мероприятиях по круглогодичному призыву на военную службу граждан в возрасте от 18 до 30 лет в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В частности, указ утверждает состав призывной комиссии и перечни медорганизаций для направления призывников на обследование. Военному комиссару Удмуртии предложено обеспечить отправку срочников к месту несения службы в традиционные периоды — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря соответственно.

Напомним, в октябре Госдума приняла закон о круглогодичном призыве. В конце декабря указ о призыве на военную службу подписал президент РФ Владимир Путин. В 2026 году планируется призвать 261 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Владислав Галичанин