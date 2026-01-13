Курянка продала три квартиры и отдала 28 млн рублей «арабскому бизнесмену»

В полицию Курской области поступило заявление 46-летней жительницы облцентра о мошенническом хищении у нее 28 млн руб. Эту сумму она потеряла за год общения с «арабским бизнесменом». Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили в региональном управлении МВД.

Согласно заявлению курянки, она познакомилась с «импозантным мужчиной» в мессенджере. Он рассказал, что живет в арабской стране и готов пригласить женщину в гости для развития отношений. После этого собеседник рассказал потерпевшей о «колоссальных» заработках на криптовалюте и инвестиционной бирже, а также предложил ей разбогатеть.

Курянка согласилась. Под руководством нового знакомого она скачала некое приложение и начала вносить сбережения на счет. Когда они закончились, жительница облцентра сначала продала три квартиры, автомобиль и слиток золота, а после попросила в долг у знакомых и оформила кредиты в банках. Все полученные средства она перевела туда, куда просил знакомый. Собеседник обещал помочь потерпевшей с переездом за границу и рекомендовал «не останавливаться на вложениях». Однако каждый раз решение вопроса откладывалось из-за якобы недостаточных сумм. Когда курянка отдала ему все деньги, «бизнесмен» очистил историю сообщений и перестал выходить на связь.

В полиции отметили, что жительница Курска никому не говорила о новом знакомом и формате общения с ним, не советовалась при принятии решений.

Ранее суд в Воронеже отказался признать недействительной сделку о купле-продаже квартиры. Истец, по «методу Долиной», утверждал, что действовал под влиянием мошенников.

Алина Морозова