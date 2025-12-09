Суд в Воронеже оставил квартиру новым владельцам по иску о «схеме Долиной»

Ленинский районный суд Воронежа отказал в иске о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры на улице Революции 1905 года. Истец, ссылаясь на схему, аналогичную «методу Долиной», утверждал, что стал жертвой мошенников, сообщило издание De facto со ссылкой на Ленинский районный суд города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам истца, зимой 2024 года неизвестные лица убедили его продать квартиру площадью около 72 кв. м через посредника для «защиты собственности». Он оценил свое состояние в 8,3 млн руб. и подписал договор о купле-продаже с посредником в лице компании «Союз застройщиков-Воронеж». Предположительно, злоумышленники убедили владельца поменять кадастровый номер помещения при совершении сделки. После заявления потерпевшего в полицию о факте мошенничества было заведено уголовное дело. В суде истец утверждал, что действовал под влиянием гидроцефалии и перенесенной операции.

Суд отклонил эти доводы, посчитав, что наличие диагноза и прошедшая операция не оказали влияния на адекватность решений собственника на момент заключения соглашения. Свидетель-сотрудник агентства подтвердила, что продавец действовал осознанно. Суд также не нашел оснований для отмены сделки из-за оспариваемой цены, так как ее установил сам истец. В удовлетворении иска было отказано, квартира остается у покупателей.

С января по август 61% пользователей Воронежской области получили вызовы с неизвестных номеров, классифицируемые как подозрительные.