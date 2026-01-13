В Новороссийске продлили режим повышенной готовности до 19 января из-за непогоды

В Новороссийске продлили режим повышенной готовности до 19 января из-за продолжающегося снегопада. Второй день в городе работает оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Метеорологи прогнозируют снег с дождем, образование наледи на проводах и деревьях и гололедицу, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение прошедшей ночи 19 единиц спецтехники убирали снег и обрабатывали дороги противогололедными материалами. С 04:00 к работам присоединились 42 специалиста МБУ «Комплексное содержание территории». На федеральных, региональных и муниципальных трассах действуют 27 комбинированных дорожных машин, пять погрузчиков, два грейдера, тягач и экскаватор. Использовано около 250 т пескосоляной смеси.

Приоритет отдают участкам с интенсивным движением и опасным местам: подъемам, спускам, мостам и перекресткам. Жители оставляют адресные заявки в социальных сетях, которые рабочие бригады стараются быстро выполнить.

К уборке снега также подключились сами жители, представители территориального общественного самоуправления и предприниматели, которые расчищают улицы и общественные пространства.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко выразил недовольство в адрес управляющих компаний за бездействие. «При таком ответственном подходе новороссийцев халатное отношение управляющих компаний возмутительно — обледеневшие территории дворов, нерасчищенные подъездные пути и входные группы. На кону вашего бездействия — здоровье людей!» — заявил градоначальник.

Андрей Кравченко отметил неудовлетворительное качество обеспечения безопасных подходов к образовательным учреждениям. С предыдущего дня к расчистке снега и наледи привлекли около 100 сотрудников администрации. Мэр поручил заместителям лично контролировать ситуацию, выезжая на места.

Алина Зорина