В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и снегопада

На территории Сочи продолжаются сильные дожди, переходящие в снегопад. За прошедшие сутки объем выпавших осадков составил 81 мм в виде дождя на побережье и 65 мм снега в горах. До конца суток в городе действует штормовое предупреждение. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, сообщает администрация города.

В минувшие сутки для уборки дорог в Сочи было задействовано 150 единиц спецтехники. На участке Джубга—Сочи ограничено движение большегрузного транспорта. В Красной Поляне для обработки дорог использовано 170 тонн противогололедных материалов.

Сильные дожди стали причиной подтопления трассы в Адлерском районе, а также оползневого процесса в селе Орел-Изумруд. На месте оползня работают экстренные службы. Уровень воды в реке Западный Дагомыс ночью достигал неблагоприятных отметок, проведено оповещение населения. Сейчас все реки в руслах, продолжается мониторинг гидрометеорологической обстановки.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей города и гостей по возможности не пользоваться личным транспортом для поездок в Красную Поляну, а также не оставлять автомобили в возможных зонах подтопления и вблизи неустойчивых склонов.

Анна Перова, Краснодар