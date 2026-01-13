Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС заподозрила сговор на 1,5 млрд рублей при закупке жилья для сирот

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области выявило сговор при закупке квартир для детей-сирот на 1,5 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе ведомства, закупки проводились в интересах конкретных поставщиков.

В ведомстве сообщили, что заказчик определил для закупаемых квартир критерии, которые не позволили другим участникам рынка участвовать в торгах. УФАС возбудило уголовное дело в отношении организатора торгов — Департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, а также в отношении подрядчиков ООО «Специализированный застройщик «Темпо», ООО «Специализированный застройщик «Магнолия» и двух индивидуальных предпринимателей.

Если факт сговора подтвердится, участникам грозят административные штрафы, сообщили в ведомстве. Санкции рассчитываются в процентах от выручки компаний.

Новости компаний Все