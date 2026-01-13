ФАС заподозрила сговор на 1,5 млрд рублей при закупке жилья для сирот

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области выявило сговор при закупке квартир для детей-сирот на 1,5 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе ведомства, закупки проводились в интересах конкретных поставщиков.

В ведомстве сообщили, что заказчик определил для закупаемых квартир критерии, которые не позволили другим участникам рынка участвовать в торгах. УФАС возбудило уголовное дело в отношении организатора торгов — Департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, а также в отношении подрядчиков ООО «Специализированный застройщик «Темпо», ООО «Специализированный застройщик «Магнолия» и двух индивидуальных предпринимателей.

Если факт сговора подтвердится, участникам грозят административные штрафы, сообщили в ведомстве. Санкции рассчитываются в процентах от выручки компаний.