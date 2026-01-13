Две компании получили официальный статус резидентов ОЭЗ «Новосибирск»

ТЛЦ «Сибирский» и ООО «Ремтерминал» официально присвоены статусы резидентов особой экономической зоны «Новосибирск», сообщает пресс-служба ОЭЗ. Объем инвестиций в проект ТЛЦ «Сибирский» составляет более 14,5 млрд руб., площадь участка под терминал — 250 га. Завершить проект инвестор намерен к 2031 году, после выхода на полную проектную мощность ТЛЦ сможет обрабатывать до 1 млн контейнеров (TEU) в год.

ООО «Ремтерминал» реализует проект по строительству цеха текущего ремонта грузовых вагонов стоимостью более 120 млн руб. Ремонтная площадка сможет ежегодно обслуживать до 5,4 тыс. грузовых вагонов и до 14,5 тыс. колесных пар. Проект планируется реализовать в два этапа, в том числе построить и пустить цех, а также приобрести оборудование для оказания контрольно-ревизионных услуг подвижного состава. Срок реализации рассчитан на пять лет.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Новосибирск» создана на территории Новосибирской области в 2025 году. Общая площадь составляет 752 га. По прогнозу управляющей компании, в общей сложности в ОЭЗ смогут работать 50 резидентов.

Особый статус территории предполагает налоговые льготы и другие преференции для предприятий. Также компании не будут платить таможенные пошлины при поставке продукции внутри свободной таможенной зоны.

Лолита Белова