Пассажиропоток на Горьковской железной дороге в 2025 году вырос на 0,7%

Почти 40 млн пассажиров отправились с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в 2025 году. Это на 0,7% больше в сравнении с 2024 годом, сообщили в пресс-службе магистрали.

В дальнем следовании перевезено 9,2 млн пассажиров (на уровне 2024 года), в пригородном — 30,7 млн (+1%).

Пассажирооборот превысил 10,8 млрд пасс-км (+0,2%). В дальнем следовании он не изменился и составил почти 9,4 млрд пасс-км, в пригородном сообщении — вырос на 2%, до 1,45 млрд пасс-км.

В декабре 2025 года на ГЖД были отправлены почти 3 млн пассажиров (+1,1%). В дальнем следовании пассажиропоток сократился на 3,7%, до 618 тыс. человек, в пригородном — вырос на 2,5%, до 2,3 млн.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году по сравнению с 2023 годом пассажиропоток на Горьковской магистрали увеличился на 3,8%.

Галина Шамберина