В 2025 году число турпоездок в Курскую область выросло на 100 тысяч

В 2025 году в Курскую область совершено около 300 тыс. туристических поездок. Такие данные на заседании регионального правительства привел первый заместитель губернатора Александр Чепик. По информации Курскстата, в 2024 году регион посетило 199,7 тыс. человек.

Как рассказал господин Чепик, в 2025 году в организованных событийных мероприятиях приняли участие более 90 тыс. человек. В отрасли занято более 10 тыс. сотрудников, ее предприятия заплатили 31 млн руб. налогов.

За год курский туризм привлек 77 млн руб. из федерального бюджета и 9 млн руб. частных инвестиций. Среди проектов можно выделить горнолыжный комплекс «Курск-ски» стоимостью 7,5 млн руб., который строит одноименная компания, загородный парк-отель с горнолыжным курортом «Лихва» от ООО «Мошкино» (стоимость — 4,4 млн руб.) и курский пляж Суворовский, который за 3,3 млн руб. обязался благоустроить предприниматель Андрей Колупаев.

На месте недостроенного торгово-развлекательного центра на проспекте Клыкова в Курске АО «Корпорация ГРИНН» планирует возвести пятизвездочный гостинично-оздоровительный комплекс со 100–130 номерами, термальной зоной, многоуровневой парковкой на 1400 машино-мест и фермерским рынком.

Юрий Голубь