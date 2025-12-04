Наталья Ворончихина заняла пост первого замглавы минсельхоза Удмуртии

Наталью Ворончихину назначили на пост первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства со ссылкой на распоряжение председателя правительства.

Фото: пресс-служба минсельхоза Удмуртии

В мае—ноябре 2025 года она была и. о. главы минсельхоза республики: госпожа Ворончихина руководила ведомством в период между уходом в отставку по собственному Михаила Юдина и назначением на пост министра Василия Муклина. Заместителем руководителя ведомства Наталья Ворончихина работает с марта 2022 года.

В 2020-2022 годах она занимала пост начальника управления инвестиций министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. В период с июля 2018-го по май 2020 года госпожа Ворончихина работала главным специалистом по развитию кооперативного предпринимательства Союза потребительских обществ Удмуртии. С февраля 2000-го по 2018 годы она занимала пост помощника заместителя председателя правительства Удмуртии по вопросам агропромышленного комплекса. С 1993 года Наталья Ворончихина работала государственный инспектором управления Госторгинспеции по республике.

Напомним, с июня 2025 года первым заместителем являлся Василий Муклин. В должности он курировал блок вопросов по строительству и капремонту объектов по «Комплексному развитию сельских территорий». До назначения, в течение 10 последних лет, он руководил Шарканским районом. В конце ноября его назначили министром.