«Крупнейший пул лотов у воды предлагает Покровское-Стрешнево»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на что обращают внимание покупатели при подборе жилья в новостройках.

В премиальном сегменте первичного рынка Москвы благоустроенная парковая инфраструктура стала одним из важных факторов при подборе жилья — и по статистике продаж, и по географии предложения. По данным экспертов компании Kalinka Group, в выборке из 48 премиальных проектов, представленных на рынке этой зимой, только 12 имеют выраженный «парковый» фактор — рядом с ними есть парки или крупные зеленые массивы. При этом эти же 12 проектов формируют более 35% текущего предложения в лотах.

Расположены премиальные жилые комплексы с парковым окружением преимущественно не в самом центре Москвы, а в крупных природных кластерах вдоль Москвы-реки и в Западном и Северо-Западном округах. Крупнейший пул лотов у воды предлагает полуостров Покровское-Стрешнево, на него приходится порядка 50% предложения. Второй по объему кластер — Хорошёво-Мнёвники, у него почти 22%. Внутри Третьего транспортного кольца «парковый премиум» чаще имеет клубную природу: меньше корпусов, но и выше средневзвешенная цена предложения.

Два крупнейших водно-парковых кластера — Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево — вместе дают более 60% всех сделок в группе проектов «у парка». Брокеры отмечают, что массовый спрос в премиум-сегменте сегодня формируется там, где одновременно присутствуют не только парк, но и выход к воде как ежедневная среда для жизни, и при этом есть достаточный выбор планировок и бюджетов. В среднем на первичном рынке Москвы предложение премиального жилья у парка выглядит более доступным по входу, чем предложение премиум-класса в целом.

