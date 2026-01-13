Генетические тесты для будущих родителей с 2026 года стали бесплатными

Генетические тесты на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) с 2026 года вошли в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом ТАСС рассказала внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

Тесты ПГТ-М и ПГТ-СП проводятся в программах ЭКО. Их рекомендовано назначать пациентам, у которых есть риск рождения детей с наследственными заболеваниями. Цены на такие исследования составляют от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Тесты позволяют на максимально ранних сроках развития, еще до переноса эмбриона в полость матки, выявить и отбраковать имеющие высокий риск генетических заболеваний.

С 2026 года во время планирования беременности будущие родители смогут сдать тесты во время расширенного неонатального скрининга. Стоимость исследований покроет медицинская страховка, уточнила госпожа Долгушина.

В России все новорожденные проходят бесплатное скринирование на 36 наследственных заболеваний. В их число входят наследственные болезни обмена веществ, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия. Проводить генетическое тестирование будущих родителей поручил президент России Владимир Путин в начале 2025 года.