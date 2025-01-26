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Коммерсантъ FM
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Путин поручил проводить генетическое тестирование будущих родителей

Президент Владимир Путин поручил разработать предложения по введения генетического тестирования для будущих родителей. Целью такого скрининга станет выявление риска возникновения «отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных».

«Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов России. Они должны предоставить доклад президенту до 15 мая 2025 года.

Подробнее о демографической политике — в материале «Ъ» «Москвичек приближают к зачатию».

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