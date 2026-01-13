Ставрополье заняло третье место в стране по числу локальных брендов

Ставропольский край входит в тройку лидеров России по числу зарегистрированных локальных брендов, согласно статистике Роспатента за 2025 год. Креативный сектор экономики региона обеспечил занятость более 12 тысяч человек в 2025 году. Министерство экономического развития края выполнило восемь из 12 шагов федерального стандарта по развитию креативных индустрий, сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Регион стремится стать ведущим российским и международным центром креативных индустрий. Это привлекает человеческий капитал и повышает инвестиционный потенциал. На региональном маркетплейсе "Сделано на Ставрополье" выставлено свыше 300 местных брендов, а на федеральной платформе — 14,5 тыс. товаров. В 2025 году край подал девять заявок на регистрацию брендов и стал лидером по этому показателю во втором квартале.

Приоритетные направления включают разработку ПО, моду, дизайн, гастрономию, архитектуру, кино, рекламу, PR и народные промыслы. Две школы креативных индустрий, арт-пространства, "Клуб продюсеров" и выставочный центр уже работают в крае. Вклад сектора в ВРП достигает 4,2%, что выше среднего по России. Креативные предприниматели создают рабочие места, благоустраивают территории и формируют узнаваемый образ Ставрополья.

Минэкономразвития ставит задачи на ближайшие годы. По планам властей, край удвоит число креативных предприятий. Доля занятых в секторе вырастет до 10% от общего числа работающих. Вклад в ВРП достигнет 7,5%. В первом полугодии 2025 года край подал семь заявок в Роспатент — больше всех регионов, на 20% выше уровня 2024 года. Заявки касаются продуктов питания, сельхозпродукции и изделий народных промыслов.

Стратегия развития креативных индустрий опирается на исследования декабря 2024 года. Тогда в крае насчитывали 5 тысяч занятых в IT, моде и дизайне. Ставрополье использует традиционные направления — народное творчество и туризм — для роста смежных отраслей. Губернатор Владимир Владимиров ранее отметил успехи: в 2023 году край занял второе место с 14 брендами, включая кисловодский фарфор и пятигорское мороженое.

Станислав Маслаков