В Дагестане 9,1 млн рублей выделили на переоборудование автобусов на метан

В Дагестане выделили 9,1 млн руб. на переоборудование маршрутных автобусов компании «Астория» на компримированный природный газ. Об этом сообщает пресс-служба министерстве энергетики республики.

Фирма стала победителем отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по переводу транспорта на метан. Целью программы определили возместить недополученные доходы, связанные с предоставлением скидок владельцам автомобилей. Соглашение было подписано с ООО «Сктранс». По нему компания переоборудовала 63 единицы маршрутных автобусов.

По информации министерства, метан в 2–3 раза дешевле бензина и дизельного топлива, что снижает расходы на горючее. Использование газа сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Константин Соловьев