Жители Ставропольского края получили ошибочные начисления за капремонт

Фонд капитального ремонта Ставропольского края столкнулся с программным сбоем в конце 2025 года. Сбой исказил задолженности и пени в платежках за январь 2026 года, которые собственники получат в феврале. Региональный оператор уже устранил ошибку и обещает корректные документы, сообщает пресс-служба фонда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сбой произошел при формировании начислений в декабре 2025 года. Часть собственников многоквартирных домов увидела в квитанциях завышенные долги и пени. Фонд обслуживает сотни тысяч лицевых счетов в крае, где насчитывается свыше 10 тыс. домов с обязательными взносами на капремонт. Оператор подтверждает: ошибка носит чисто технический характер, без пересмотра правил или новых обязательств. Собственники сохраняют те же обязательства, что закреплены в Жилищном кодексе РФ.

Фонд принес извинения жильцам Ставропольского края. В январских платежках за 2026 год отразят реальные взносы, долги и пени. Собственники увидят платежи в феврале, без доначислений задним числом или штрафов сверх факта. Оператор подчеркивает: система держится на доверии, и сбой проверит ее устойчивость.

В Ставропольском крае взносы на капремонт собирают с 2014 года, накопив к 2025-му свыше 20 млрд руб. на региональном счете. В 2025 году краевой регоператор отчитался о ремонте 450 домов на 2,5 млрд рублей, что подтверждает масштаб работы.

Фонд призывает не волноваться: реальные долги останутся неизменными. Инцидент не повлияет на график ремонтов в 2026 году. Оператор уже корректирует данные, чтобы февральские квитанции исключили путаницу. Доверие жильцов — ключ к стабильности системы капремонта в регионе.

Станислав Маслаков