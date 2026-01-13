«Ситуация изменилась в корне»

У США есть план «очень жестких» действий в отношении Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он также признал, что Тегеран запросил переговоры с Вашингтоном. Судя по сообщениям, предварительный телефонный разговор между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи уже состоялся. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что режим аятолл переживает глубокий кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Что на самом деле происходит в Иране, доподлинно неизвестно. Страна отключена от интернета и вообще от какой-либо связи. Обрывочные сведения поступают через систему Starlink, но терминалов мало, и ее также пытаются заблокировать. Кроме того, и оппозиция, и действующая власть передают информацию, как говорится, под нужным углом. Тем не менее просто так связь не глушат. В Исламской Республике бушуют массовые протесты, которые называют восстанием и даже революцией. Первопричиной стало бедственное положение в экономике. Однако, в отличие от того, что случалось раньше, манифестанты сразу начали требовать ликвидации режима аятолл и возвращения монархии. Сын последнего иранского шаха — принц Реза Пехлеви — фактически взял на себя роль государя в изгнании: он обращается к нации и координирует протесты. Его выступления набирали десятки миллионов просмотров, впрочем, так было, пока работал интернет.

Теперь самое главное: Дональд Трамп уже несколько раз обещал вмешаться в случае серьезного обострения обстановки. Речь идет о применении силовиками боевого оружия против манифестантов. Судя по тем сообщениям, что есть сейчас, поводов для этого возникло уже предостаточно. Хотя, конечно, мы может подвергнуть все это сомнению. Как бы то ни было, президент США продолжает делать угрожающие заявления. Если он в результате не сдержит слово, будет как минимум неудобно.

Тегеран между тем запросил переговоры с Вашингтоном. Вроде бы предварительный разговор спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи уже состоялся. Большинство наблюдателей, да и по большому счету сами американцы считают это попыткой режима затянуть время, дабы подавить сопротивление улицы. Понятно, что у Вашингтона достаточно сил, чтобы сокрушить власть в Иране. Аятоллы грозят страшным ответом, даже говорят о том, что могут свергнуть Дональда Трампа. Идти на компромиссы они явно не собираются, несмотря на плачевную ситуацию в экономике и социальной сфере.

Для США же главное — не дать себя втянуть в затяжную войну с неочевидными последствиями. То есть масштабная военная операция вряд ли возможна, а вот точечная — вполне.

Особенно учитывая тот факт, что главный союзник Израиль и его разведка «Моссад» вплотную работают с Исламской Республикой, поэтому вполне могут что-то такое подсказать или даже самостоятельно осуществить. Общественное мнение на Западе также против правящей иранской верхушки, так что политический фон благоприятствует. Если же Трамп решит эта проблему на Ближнем Востоке, то не то что на Нобелевскую премию мира, здесь можно и на третий президентский срок замахнуться. Но не будем опережать события. Массовые протесты в Иране проходят периодически, и с ними научились справляться. Однако что можно сказать точно — с каждым разом делать это все труднее. Ситуация изменилась в корне: Трамп, а за ним и весь западный мир дают понять, что теперь будут действовать жестко, без увещеваний и уговоров, по крайней мере, с теми, кто не сможет серьезно ответить.

Дмитрий Дризе