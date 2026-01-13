В Липецкой области при налете БПЛА ВСУ на Елец пострадал мирный житель

В Ельце Липецкой области в результате налета беспилотников ВСУ пострадал мирный житель, он доставлен в больницу с осколочным ранением. Над городом поздно вечером работали силы ПВО и средства радиоэлектронного подавления БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Один человек пострадал во время налета БПЛА на Елец. С осколочным ранением он доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая помощь», — написал глава региона. Он также отметил, что машина скорой помощи попала под удар обломков и получила повреждения, однако медики не остановились и продолжили движение к пострадавшему.

После падения обломков БПЛА в Ельце загорелись несколько частных домов, пожары были оперативно ликвидированы спасателями. Повреждено остекление в трехэтажном жилом доме и ряде частных домов, все сигналы об обнаружении обломков отрабатываются экстренными службами.

Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 до 23:00 мск понедельника, 12 января, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе восемь над территорией Липецкой области.

Сергей Калашников