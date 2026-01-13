В Кисловодске сообщили о минировании девяти детских садов и семи школ

В Кисловодске экстренные службы проверяют информацию о возможном минировании девяти детских садов и семи школ города. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, утром поступили массовые сигналы об угрозе в детских садах №1, 5, 14, 15, 16, 18, 20, 23 и 25. Аналогичные сообщения получили школа №7, школа №15, начальная школа №2, а также лицеи №2, 8, 14 и 16.

Спецслужбы уже работают на местах происшествий.

Константин Соловьев