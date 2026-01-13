ФАС выявила сговор при закупке жилья для сирот в Новосибирске на 1,5 млрд рублей

Новосибирское УФАС обнаружило признаки сговора при закупках квартир для детей-сирот на сумму свыше 1,5 млрд руб. По данным ведомства, заказчик — департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, две компании — ООО «Специализированный застройщик „Темпо”» и ООО «Специализированный застройщик „Магнолия”», а также два индивидуальных предпринимателя подозреваются в координации действий на торгах. Предполагается, что они могли заключить антиконкурентное соглашение, что привело к закупкам в интересах конкретных поставщиков.

«Заказчик определил критерии закупаемых квартир, которые не позволили принять участие в торгах другим участникам указанного рынка»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Новосибирское УФАС возбудило ряд дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении организатора торгов и подрядчиков. В случае подтверждения фактов сговора участникам грозят административные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ. Санкции могут быть значительными и рассчитываются в процентах от выручки компаний.

Лолита Белова