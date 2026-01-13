Красноярские контрабандисты поставили за рубеж лесоматериалы на 180 млн рублей
Сибирская оперативная таможня пресекла в Красноярском крае канал незаконного вывоза древесины хвойных пород за рубеж. На момент раскрытия преступной схемы злоумышленникам удалось незаконно отправить за рубеж лесоматериалы объемом 13,8 тыс. куб. м на 180,4 млн руб.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как установили в Сибирском таможенном управлении, красноярская фирма-лесоэкспортер отгружала на экспорт партии леса по внешнеторговым контрактам с использованием подложных документов.
В отношении участников преступной группы возбуждено пять уголовных дел по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).