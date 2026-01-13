На Ставрополье в начале 2026 года продажи снегоуборочных лопат выросли в 13 раз

Жители Ставропольского края в первые 11 дней 2026 года скупали лопаты в 13 раз чаще, чем год назад. Спрос подскочили мощные снегопады, которые засыпали регион снегом. Аналитики «Чек Индекс» на базе «Платформы ОФД» изучили фискальные данные и выявили рост на 1206%, пишет РБК Кавказ. Медианная цена лопаты достигла 1,4 тыс. руб., что на 30% выше уровня января 2025 года.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Снегоуборщики раскупили почти в 6 раз активнее, рост составил 520%. Средняя цена выросла на 30% до 57,7 тыс. руб. Щетки для очистки автомобилей от снега покупатели в 9 раз чаще, их средняя цена — около 700 руб. Ручные толкатели снега, или «движки», стали популярны в 4 раза больше.

Общероссийский рынок отреагировал схожим образом. Продажи лопат выросли в 9 раз (на 790%), медианная цена — 1445 руб., плюс 40% к прошлому году. Снегоуборщики разошлись в 5 раз (на 390%), цена — 54,9 тыс. руб., рост на 25%. Щетки подорожали на 15% до 796 руб., спрос увеличился в 4 раза (на 306%).

Краснодарский край пострадал аналогично: лопаты стали покупать в 11 раз больше, снегоуборщики — в 6 раз. Цены в южных регионах заметно поднялись. Покупатели предпочли телескопические лопаты для багажника, толкатели с металлической ручкой, аккумуляторные снегоуборщики и пластиковые щетки.

Снегопады принесли радость детям. Продажи тюбингов-«ватрушек» по России выросли в 3 раза (на 247%), медианная цена — 2045 руб., плюс 29%. Ранее РБК Ростов фиксировал рост лыж в Ростове и Краснодаре на 250% в январе 2025 года. На Wildberries в южных регионах варежки разошлись на 120% больше, коньки — на 54%, ледянки — на 65%, термобелье — на 62% к декабрю.

Станислав Маслаков