Вновь не состоялся аукцион на ремонт Запсибовского моста в Новокузнецке

Аукцион по поиску подрядчика для капремонта Запсибовского моста в Новокузнецке за 410 млн руб. не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из протокола на сайте госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Тендер на ремонт Запсибовского моста был объявлен в конце декабря 2025 года. Стартовая цена контракта составила 409,8 млн руб. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит отремонтировать 486,4 погонного метра. Ранее аукцион объявлялся три раза, однако на него также не было подано ни одной заявки.

В 2023 году с контракт на ремонт моста был заключен с новосибирским ООО «Спецтрансстрой». В феврале прошлого года власти Новокузнецка расторгли договор с компанией в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств. Срок сдачи работ на тот момент был установлен до конца сентября 2025 года.

Александра Стрелкова