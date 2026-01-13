На Ставрополье водитель заснул на трассе и допустил опрокидывание автомобиля

В Буденновском округе водитель Lada Granta пострадал при опрокидывании автомобиля на обочине. По информации Госавтоинспекции Ставропольского края, мужчина заснул за рулем.

Происшествие случилось накануне, 12 января, около 4:15 на трассе «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды». Пострадавшего, 25-летнего жителя Левокумского округа, доставили в больницу Буденновска. Правоохранители установили, что молодой человек имеет стаж вождения семь лет, а за последние два года привлекался к административной ответственности девять раз.

По факту ДТП проводится проверка.

Константин Соловьев