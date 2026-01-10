Власти планируют снизить цены на перелеты из Екатеринбурга в 21 город России

Власти Свердловской области планируют направить 250 млн руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2026 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Это позволит снизить цены на билеты из Екатеринбурга в более чем 10 крупных российских городов.

В список направлений, куда уральцы смогут отправиться на самолете по сниженным ценам, попали Абакан, Астрахань, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Томск. Кроме того, будут просубсидированы рейсы на Ямал (Надым, Ноябрьск, Салехард), в Югру (Нягань, Ханты-Мансийск, Советский, Урай) и Ижевск в Удмуртии — по словам Дениса Паслера, средства на перевозки будут выделены из бюджета принимающих регионов и федерального бюджета.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, полеты по льготной программе будут выполнять авиакомпании Red Wings, «Ижавиа», «Ямал», Utair. «Такое взаимодействие федерального центра и регионов расширяет туристические возможности, позволяет укреплять и устанавливать взаимовыгодные экономические связи»,— сказал губернатор.

Напомним, летом 2025 года из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге отправились более 2,5 млн пассажиров, что на 4,4% больше, чем в 2024 году. Основной вклад в рост пассажиропотока внесли международные рейсы (+16%), при этом внутренние перевозки остались на прежнем уровне.

Ирина Пичурина